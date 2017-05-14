Сьогодні Макрон вступає на пост президента Франції

У Парижі проходить церемонія інавгурації нового президента Франції Еммануеля Макрона.

Офіційна церемонія розпочалась о 10:00 за місцевим часом (11:00 за київським), передає ВВС.

Чинний президент Франсуа Олланд зустрів Макрона на червоній килимовій доріжці перед входом у Єлисейський палац у центрі французької столиці.

Потім вони увійдуть усередину, де Олланд повідомить новому президенту "низку державних таємниць".

Після цього Макрон вирушить до паризької ратуші, де його буде чекати мер Парижа Анн Ідальго.

Зазначено, що не пізніше понеділка, 15 травня 2017 року, Макрон повинен назвати ім'я нового прем'єр-міністра країни. В цілому ж уряд повинні сформувати до вівторка.

Нагадаємо, що в Парижі посилили заходи безпеки.