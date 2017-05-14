Сьогодні пішов з життя лідер Норильського повстання Євген Грицяк

Сьогодні, 14 травня 2017 року, пішов з життя один з керівників повстання в Норильских таборах 1953 року, фотограф-поетист, «український Ганді» Євген Степанович Грицяк.

Про це повідомила правозахисниця Мрідула Гош.

«У той час, коли свято радощів з нагоди Дня матері переповнює і серце і стрічку, я тихо згадую мого батька, який від нас відходив 19 років тому, саме тоді надходить інша сумна звістка. Відійшов у засвіти Євген Степанович Грицяк у віці 90 років. Очільник Норильського постання 1953 року, прихильник ненасильницького руху (за що я його називала українським Ґанді), відомий перший знавець йоги, який самостійно вивчив англійську мову в ув'язненні, переклав книгу "Автобіографія йоги" всесвітньо відомого Свамі Йогананди.... про нього багато можна писати. Мене вразили його слова під час першого знайомства у 2013 році. "Ми не прощаємося, бо ми вічні." Так. Він збагнув велику Істину про вічність душі, ніколи не шукав славу або влади. Ми не прощаємось ніколи. Царство небесне, Євгене Степановичу! Незабутня вічна пам'ять! Мої глибокі і щирі співчуття його донці, онуку і родичам!», - написала вона.

Головний редактор «Дня» Лариса Івшина та колектив видання щиро співчуває близьким та рідним Євгена Степановича.

Світла пам'ять…