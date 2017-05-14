США блокують розвиток вільної торгівлі, - міністри фінансів G7

На зустрічі міністрів фінансів та глав центробанків країн так званої Великої сімки (G7) Сполучені Штати Америки виступили проти чіткого курсу на вільну торгівлю.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Представники семи провідних економік світу не дійшли згоди щодо спільної позиції на підтримку вільної торгівлі та проти протекціонізму на зустрічі, яка проходила 12-13 травня в італійському місті Барі,

"Ми працюватимемо над збільшенням внеску торгівлі в наші економіки", - йдеться у компромісному комюніке за підсумками зустрічі.

Вашингтон також не відмовився від своїх планів щодо підтримки вітчизняного виробника коштом імпорту.

"Ми не хочемо бути протекціоністами, але зберігаємо за собою це право тією мірою, якою, на нашу думку, торгівля не є вільною та справедливою", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Відповідні суперечки США та інших членів G7 - Німеччини, Японії, Великобританії, Франції, Італії та Канади - будуть розглядатися на саміті лідерів Великої сімки на Сицилії наприкінці травня.

Федеральний міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле зазначив про "інтенсивний обмін" думками під час переговорів. "Я абсолютно переконаний, що поступу буде досягнуто", - сказав він та додав, що сподівається на розвиток США у напрямку вільної торгівлі.