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Василь Стефаник, український письменник

США закликали до жорсткіших санкцій проти КНДР

14 травня, 2017 - 14:33
Фото Reuters

США закликали міжнародне співтовариство до введення більш жорсткіших санкцій проти Північної Кореї через останній запуск ракети.

Про це повідомляє ABC News.

“Північна Корея була великою загрозою занадто довго. Південна Корея і Японія уважно стежать за цією ситуацією разом із нами. Сполучені Штати твердо дотримуються свого зобов'язання підтримувати своїх союзників перед обличчям серйозної загрози з боку Північної Кореї. Нехай ця остання провокація стане закликом для всіх країн запровадити набагато жорсткіші санкції щодо Північної Кореї”, - йдеться у заяві, опублікованій пізно ввечері в суботу в Білому домі.

У заяві також зазначається, що президент США Дональд Трамп "був поінформований про останнє ракетне випробування Північною Кореєю".

За даними командування сил Північноамериканської аерокосмічної оборони (NORAD), запуск ракети з Північної Кореї не становить загрози для Північної Америки.

У заяві також підкреслюється, що ракетне випробування було проведено близько до території Росії.

Нагадаємо, сьогодні Північна Корея здійснила черговий запуск ракети.

Джерело: День
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