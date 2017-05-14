Тернопільщина долучилася до четвертого глобального Тижня безпеки дорожнього руху ООН

На Тернопільщині упродовж тижня поліція разом із медиками та працівниками ДСНС активно працювали із населенням, в першу чергу із дітьми. Вони наголошували на важливості дотримання дорожніх правил усіма учасниками руху – пішоходами, велосипедистами та водіями. Адже з початку року на дорогах Тернопільської області трапилось 375 ДТП. Тому патрульні поліцейські Тернополя часто змушені штрафувати і дідусів, і матерів з дітьми, які перебігають дорогу там, де немає пішохідного переходу. “Ми не робимо винятків для порушників. Штрафуємо і пішоходів. Адже спочатку ми робили попередження, але побачили, що це не є ефективно. Люди не розуміють, якщо вони переходять дорогу, де немає пішохідних переходів, вони наражають на небезпеку не тільки себе. Часто ми бачимо, коли мати із дитиною переходить у невстановленому місці”, – каже лейтенант управління патрульної поліції Тернополя Олександра Мялковська.

Поліцейські часто відвідують навчальні заклади. Вчать школярів, як правильно переходити дорогу. Також роздають книжечки із правилами, правопорушеннями, які часто вчиняють підлітки та несуть відповідальність за це. Окрім цього, в рамках четвертого глобального Тижня безпеки дорожнього руху ООН, який тривав із 8-го до 14 травня, поліцейські проводили змагання для школярів-велосипедистів та перевіряли автобуси. “Протягом всього тижня працівники поліції Тернопільщини проводили ряд профілактичних заходів. Ми дали можливість дітям продемонструвати свої навички із вміння їздити на велосипедах. Працівники поліції Тернопільщини проводили перевірки автобусних маршрутів на предмет дотримання законодавства у сфері перевезень, а також дотримання правил дорожнього руху. Правоохоронці стали донорами, щоб врятувати життя учасникам автопригод і таким чином приєдналися до всеукраїнської акції “Здай кров – врятуй життя”, – розповідає старший інспектор відділу забезпечення безпеки дорожнього руху головного управління Нацполіції України в Тернопільській області Ірина Садівник.

Наприкінці тижня обласне управління поліції разом із Тернопільським медичним центром безпеки дорожнього руху та працівниками управління ДСНС взяли участь у флешмобі «Україна за безпеку дорожнього руху». Мета акції – профілактика травматизму і смертності на дорогах. Медики провели показовий тренінг з надання екстреної медичної, а надзвичайники продемонстрували, що їм доводиться робити, якщо трапляється ДТП. Для дітлахів провели конкурс малюнків на асфальті, зображення яких розповідають і школярам, і дорослим про правила дорожнього руху.

Тамта ҐУҐУШВІЛІ, фото автора