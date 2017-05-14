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Василь Стефаник, український письменник

У Боснії і Герцеговині під час аварії літака загинули 5 осіб

14 травня, 2017 - 11:13

У Боснії і Герцеговині у результаті аварії легкомоторного літака загинули п'ятеро осіб, у тому числі троє дітей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Авіакатастрофа сталася на околиці міста Мостар у суботу, 13 травня, о 15:50 за місцевим часом.

За попередньою інформацією, після падіння літак загорівся. 

"П'ятеро осіб загинули, включаючи пілота і трьох дітей", - заявили в поліції, додавши, що особа п'ятої жертви встановлюється.

 
              
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