У Боснії і Герцеговині під час аварії літака загинули 5 осіб

У Боснії і Герцеговині у результаті аварії легкомоторного літака загинули п'ятеро осіб, у тому числі троє дітей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Авіакатастрофа сталася на околиці міста Мостар у суботу, 13 травня, о 15:50 за місцевим часом.

За попередньою інформацією, після падіння літак загорівся.

"П'ятеро осіб загинули, включаючи пілота і трьох дітей", - заявили в поліції, додавши, що особа п'ятої жертви встановлюється.