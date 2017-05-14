У Боснії може з’явитися пам’ятник першій леді США Меланії Трамп

У місті Баня-Лука у північній Боснії може з’явитися пам’ятник першій леді США Меланії Трамп. Про це повідомляє Sarajevo Times.

З ініціативою встановити статую у натуральну величину виступив депутат місцевого парламенту Маріко Уміцевіч. Він повідомив, що незабаром статую буде встановлено перед взуттєвої фабрики "Бема", де він є технічним директором.

Видання повідомляє, що депутат вже визначився у що буде вдягнута "кам’яна Меланія". Статую було виконано з гіпсу, гарантія на який 50 років.

Планується що статуя у боснійському місті з’явиться до кінця червня цього року.

Нагадаємо, представник Білого дому за тиждень до візиту президента США Дональда Трампа до Саудівської Аравії заявив, що США близькі до завершення укладення угод з Саудівською Аравією про постачання зброї на $100 мільярдів.