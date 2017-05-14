У Києві розпочалась прес-конференція Порошенка (онлайн)

Петро Порошенко вперше від 3 червня 2016 року проводить прес-конференцію. Початок очікується о 15:00.

Прямий ефір прес-конференції Порошенка на телеканалі "112 Україна".

Заявлена тема прес-конференції Порошенка: День Європи і надання Україні безвізового режиму. Наступного тижня Петро Порошенко повинен поїхати до Брюсселя для участі в підписанні відповідного законодавчого акту про надання Україні безвізового режиму.

А з 11 червня українці зможуть відвідувати країни ЄС без віз.