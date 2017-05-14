У Москві 20 тис. росіян мітингують проти знесення п'ятиповерхівок

У Москві на мітинг проти знесення п'ятиповерхівок прийшли 20,2 тисяч осіб.

Про це свідчать дані проекту "Білий лічильник", опубліковані у Twitter.

Зазначимо, столична мерія дозволила акцію на 5 тисяч людей.

На акцію вийшли жителі Москви, які виступають проти ініційованою владою реновації. Програма передбачає знесення аварійних житлових будинків і переселення москвичів у новобудови.

Люди принесли плакати, банери і прапори своїх районів.

Поліція посилила заходи безпеки в районі проведення акції.