У Москві попрощалися з кінокритиком Даніілом Дондуреєм

У Центральному будинку літераторів на Великій Нікітській відбулася церемонія прощання з кінокритиком Даніілом Дондуреєм.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Сергій Тримбач.

Протягом трьох годин з діячем культури попрощалися понад тисячу людей, зазначають у російських ЗМІ. Відразу після церемонії прощання тіло Данііла Дондурея поховають на Троєкуровському кладовищі столиці.

З 1993 року він очолював журнал "Искусство кино". Основною його спеціальністю була соціологія культури.

"Один із російських інтерсайтів повідомив про цю надсумну подію такими словами: "Умер выдающийся российский кинокритик, поддержавший Украину в войне с Путиным". Йдеться, зокрема, про те, що у березні 2014-го Дондурей підписав лист "Мы с Вами!" российской общественной организации "КиноСоюз" на підтримку України", - йдеться у повідомленні Тримбача.

Також автор зазначив, що Дондурей був справді крупним мислителем. Відтак влада його терпіла і навіть почасти визнавала.

"Війна продовжиться, тепер уже Данііл Борисович буде спостерігати за нею з іншої точки зору", - додав Тримбач.