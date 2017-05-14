У Німеччині проходять місцеві вибори

У німецькій землі Північному Рейні - Вестфалії сьогодні, 14 травня, відбуваються вибори до земельного парламенту (ландтагу), які вважають генеральною репетицією виборів до Бундестагу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Останні соціологічні дослідження у Північному Рейні - Вестфалії свідчать про практично однаковий рейтинг партії канцлерки ФРН Анґели Меркель "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). ХДС у цій землі перебуває в опозиції проти СДПН і Зелених, які формують правлячу коаліцію.

Згідно з опитуванням, за ХДС мають намір голосувати від 30 до 32% виборців, а за СДНП - від 30 до 33%. Зелені можуть розраховувати на підтримку близько 7% німців, Вільна демократична партія - від 9 до 13%, правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - від 6 до 9%, а Ліві - від 5 до 8%.

На минулих виборах до земельного парламенту Північного Рейну - Вестфалії п'ять років тому СДПН впевнено перемогла, здобувши 39,1% голосів, тоді як ХДС посіла друге місце з 26,3%.

Вибори до ландтагу Північного Рейну - Вестфалії є останніми земельними виборами у Німеччині перед виборами до Бундестагу, що відбудуться 24 вересня 2017 року.

Ця земля з понад 13 мільйонами виборців і загальною кількістю населення у 18 мільйонів осіб є найбільшою за кількістю населення в Німеччині.

Нагадаємо, 7 травня у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн пройшли вибори до земельного парламенту - ландтагу.