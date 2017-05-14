У Парижі посилили заходи безпеки напередодні офіційної церемонії передачі повноважень обраному президенту країни Еммануелю Макрону, передає ВВС Україна.

Зазначається, що офіційна церемонія розпочнеться о 10.00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

За традицією, чинний президент Олланд зустріне наступника перед входом у Єлисейський палац у центрі французької столиці, потім вони увійдуть всередину, де Макрону повідомлять "низку державних таємниць".

Олланд на цьому тижні раніше заявляв, що розраховує на передачу влади за "простих і дружніх обставин".

"Я не передаю владу політичному опонентові, тому все набагато простіше", - заявив він.