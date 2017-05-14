У Полтаві відзначили День Європи "Одою до радості"

У середині травня Україна традиційно відзначає День Європи. Багато міст нашої країни святкування дня спільних цінностей усіх націй континенту почали 11 травня, що пов’язано із ухваленням Радою міністрів Європейського Союзу рішення про надання громадянам України безвізового режиму. У Полтаві заходи продовжилися сьогодні у стінах Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського концертом симфонічного оркестру Полтавського державного музичного училища імені М. В. Лисенка.

Як розповів директор музичного училища Микола Демченко, звітний концерт – це продовження тієї низки заходів у місті, які стартували біля Полтавської обласної державної адміністрації, коли здійняли великі стяги України та Європейського Союзу. «Сьогодні Полтавське музичне училище презентує змістовний творчий проект для полтавців та гостей міста з нагоди Дня Європи, зокрема наш симфонічний оркестр під керівництвом диригента Єлізара Пащенка подарує цікаву програму, до якої включені кращі музичні твори українських та світових класиків: композиції М. Лисенка, Л. Бетховена, П. Чайковського, Й. Брамса. Сподіваюся, що талановиті студенти нашого училища зроблять день таким, що запам’ятається усім полтавцям. Дуже приємно, що глядацька зала заповнюється, що є зацікавленість до нашого проекту»,– зазначив директор училища.

Загалом творча програма симфонічного оркестру не нова, але до концерту увійшли лише найкращі твори українських та світових музичних класиків. Не обійшлося і без родзинки: вперше до концертної програми увійшов гімн Європи «Ода до радості», який широкому загалу музиканти заграли вперше.

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава, фото автора