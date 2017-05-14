У Ємені від спалаху холери загинули понад 100 людей

В охопленому війною Ємені від спалаху холери загинули 115 людей. Про це повідомляє AFP з посиланням на Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

"Ми зараз зіткнулися з серйозним спалахом холери", - заявив директор з оперативної діяльності МКЧХ Домінік Штілхарт.

Наводячи цифри, зібрані міністерством охорони здоров'я країни, Штіллхарт зазначив, що за період з 27 квітня по 13 травня від холери померли 115 осіб.

Крім цього, за його словами, у 14 провінціях Ємену виявили більше 8500 осіб, у яких спостерігається підозра на захворювання, у порівнянні з 2300 випадками у 10 провінціях за минулий тиждень.

Штілхарт також додав, що лікарні переповнені пацієнтами з симптомами холери.

Зазначимо, це вже другий спалах холери менш ніж за рік у Ємені.