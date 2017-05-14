Україна готова долучитися до Шовкового шляху, - Кубів

Україна зацікавлена в участі в китайському проекті нового Шовкового шляху і має що запропонувати цій ініціативі Пекіна.

Про це заявив у своєму виступі на сесії Форуму міжнародного співробітництва " Один пояс, один шлях" перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, повідомляє Укрінформ.

"Україна не може стояти осторонь глобального проекту "Пояс і шлях" - вона територіально та геоекономічно є невід’ємною часткою цього великого проекту. В Україні сходяться і перехрещуються шляхи зі сходу на захід і з півночі на південь", - сказав Кубів.

Урядовець зазначив, що Україна готова запропонувати світові продукцію аграрного комплексу, технології в галузях авіабудування, освоєння космосу, важке та енергетичне машинобудування, видобування корисних копалин, створення нових матеріалів, ІТ та комунікаційні системи.

За словами Кубіва, для побудови "української ділянки" нового Шовкового шляху Київ готовий налагодити співпрацю між підприємствами України і Китаю з реалізацією продукції на ринках Європейського Союзу, розвивати співробітництво з модернізації української промисловості та поповнення нестачі виробничих потужностей, спричинених зміною ситуації на сході України.

Україна також готова докласти зусиль до розвитку і модернізації своєї транспортної інфраструктури, заявив перший віце-прем’єр-міністр.