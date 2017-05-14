В адміністрації Макрона зроблено перші чотири призначення

Команда обраного президента Франції Еммануеля Макрона повідомила про перші чотире призначення в його апараті, передає Reuters.

Як повідомляє агентство з посиланням на представників команди Макрона, новим генеральним секретарем Єлисейського палацу стане 44-річний Алексі Колер. Колер очолював кабінет Макрона в період з 2014 по 2016 рік, коли Макрон обіймав посаду міністра економіки Франції.

Дипломатичним радником президента призначений посол Франції в ФРН 61-річний Філіп Етьєн. Керівником апарату президента стане 64-річний Патрік Строда, який обіймав посаду префекта регіону Іль-де-Франс.

Спеціальним радником Макрона призначений 30-річний Ісмаель Емельян, який раніше займався стратегією кампанії руху "Вперед".

Нагадаємо, що Макрон офіційно став президентом Франції.