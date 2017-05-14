В Ужгородському замку відзначають Міжнародний день музею

З самого ранку у головній фортеці обласного центру Закарпаття для відвідувачів діє святкове дійство.

Програма до Дня музею у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького дуже насичена, працює велика кількість експозицій, чимало заходів відбуваються у внутрішньому дворику та на території замку.

Відвідувачів тут захоплюють живою музикою, майстер-класами із середньовічних танців від дому історичного танцю і гри «Тартан», лицарськими боями від клубу історичної реконструкції «Орден святого Миколая» та цікавими розповідями.

На території замку відбувається пленер закарпатських художників, свої полотна вони представлять наприкінці свята. Такий урочистий захід вже став традиційним для Ужгорода, і містяни щороку чекають на неймовірно гарне, казкове та цікаве відзначення Міжнародного дня музею.

Вікторія ЖУЙКО, Ужгород