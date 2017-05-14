В зоні АТО в чергах на КПВВ накопичилося 630 автомобілів, - ДПСУ

В контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення АТО сьогодні вранці на в'їзд і виїзд накопичилося майже 630 транспортних засобів, повідомили в Держприкордонслужбі України.

По конкретних контрольних пунктах ситуація виглядає наступним чином:

"Майорське" - 40/180; "Маріїнка" - 120/120; "Новотроїцьке" - 60/50; "Гнутово" - 40/20.

Протягом минулої доби пасажиро-транспортний потік через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, був досить динамічним. Всього вчора в КПВВ було оформлено понад 34 тис. осіб і 5 тис. транспортних засобів.

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