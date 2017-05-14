Відносини з РФ не можна "почати з чистого аркуша", - Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон вважає неправильним використовувати термін "перезавантаження" в контексті відносин з РФ.

"Я думаю, що такими термінами як "перезавантаження" зловживають. Не можна перезавантажитися. Не можна стерти минуле. Не можна почати з чистого аркуша. І ми не намагаємося почати з чистого аркуша", - заявив держсекретар США.

"Ми починаємо з того листа, який у нас є. І всіх проблем, які є на цьому аркуші. Ми не скидаємо ні одну з них... Всі вони - частина тих дискусій, які існують у нас з росіянами", - підкреслив Тіллерсон.

Тіллерсон зазначив, що існує велика кількість питань, які потрібно вирішити, щоб налагодити стосунки, "якщо це взагалі можливо".

"Я вважаю, що нам належить розглянути весь спектр цих відносин. Є безліч важливих областей, яким необхідно приділити увагу, якщо, звичайно, ми збираємося повернутися до відносин, які, з нашої точки зору, необхідні для безпеки США", - додав держсекретар.

Нагадаємо, США закликали міжнародне співтовариство до введення більш жорсткіших санкцій проти Північної Кореї через останній запуск ракети.