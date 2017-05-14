ЄС допомагатиме Україні політично і фінансово, - Мінгареллі

Європейський Союз допомагатиме Україні політично і фінансово на шляху євроінтеграції. Про заявив голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі під час відкриття Дня Європи на Софіївські площі у Києві, передає Укрінформ.

"Україна зробила вибір на користь європейської інтеграції. Хочу запевнити вас, що Україна не буде сама рухатися по цьому шляху. Ми будемо надавати допомогу Україні - політичну, фінансову, будемо давати поради, як впоратися з тими реформами, які необхідно провести всередині України", - сказав Мінгареллі.

Він додав, що Європейський Союз стоїть поруч з Україною тоді, коли вона зіштовхується з величезними викликами - у безпековій, соціальній та економічній сферах.

"Ми захоплюємось і пишаємось українцями через їхню рішучість бути сильнішими перед обличчям зовнішньої загрози, через рішучість взяти долю в свої руки і будувати кращу країну, краще майбутнє", - сказав голова представництва ЄС.

Мінгареллі також зауважив, що все більше і більше людей в країнах Євросоюзу відкривають для себе Україну як країну "величезних можливостей щодо туризму, культурного обміну та проведення ділових контактів".

Крім того, Мінгареллі зазначив, що обсяги торгівлі з моменту набуття чинності Угоди про асоціацію між ЄС і Україною зростають.