Євросоюз зняв заборону на експорт птиці із більшості регіонів України

Євросоюз в цілому, окрім окремих регіонів, зняв з України заборону на експорт птиці.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Це стало можливим завдяки тому, що з лютого 2017 року в Україні не фіксуються випадки грипу птиці.

"Проведені заходи та відповідну роботу Держпродспоживслужби достойно оцінили в Європейського Союзу – вони визнали регіоналізацію по даному захворюванню у нас, відповідно, ми визнали регіоналізацію в Європейському Союзі, тому сьогодні заборона щодо експорту м’яса птиці з України в цілому знята. У регіонах, там де фіксувалися захворювання, вона є", - йдеться у повідомленні.

Основним фактором поширення грипу птиці у світі є інфіковані збудником дикі птахи, які навесні та восени проникають в Україну із півдня, заходу, півночі та сходу відповідно до власних шляхів міграції.

В Україні з листопада 2016 року зафіксовано 9 випадків захворювання на грип птиці, останній випадок був зареєстрований 15 лютого. У 2017 році було зареєстровано 5 випадків: 1 спалах у зоопарку в Миколаївській області, 1 – в домашньому господарстві в Одеській області, по 1 спалаху у дикій природі та домашньому господарстві в Чернівецькій області та 1 випадок у дикій природі на території Тернопільської області.