З квітня втричі скоротились обстріли бойовиків, - Порошенко

З 1 квітня до останнього моменту кількість обстрілів в зоні АТО з боку бойовиків скоротилася майже втричі, хоча останнім часом ця тенденція припинилася. Про це на сьогоднішній прес-конференції заявив Президент України Петро Порошенко.

"Під час своєї останньої розмови з (президентом Росії Володимиром — ред.) Путіним в березні, коли я обговорював долі наших заручників, тоді ж була внесена пропозиція, щоб з 1 квітня ми запровадили великодневе припинення вогню. Зараз я можу сказати, що по кількості обстрілів з 1 квітня кількість обстрілів скоротилася більше ніж втричі", — сказав Президент України.

За словами Порошенка, останнім часом доволі рідко застосування важкої зброї.

"В основному ми бачимо застосування мінометів і легкої стрілецької зброї", — сказав він.

При цьому Президент зазначив, що вчора був той випадок, коли застосовується важке озброєння і кількість обстрілів починає нарощуватись.

Також Порошенко заявив, що жодної примусової евакуації мирних жителів із "сірої зони" та Авдіївки проводитися не буде.

"Я не бачу необхідності організовувати примусову евакуацію. Чому? Якщо ми тікаємо від обстрілів, то дальність обстрілів, які має на озброєнні російські війська, на сьогоднішній день, системи залпового вогню, перевищують 130-140 км, — "Торнадо". Куди ж евакуювати? Я вважаю, ми маємо діяти з точністю до навпаки — зупинити вогонь", — сказав Порошенко.

При цьому він додав, що хотів би, аби була підтримана його ідея щодо запровадження миротворців.

Порошенко пояснив, що, на його думку, підрив машини СММ ОБСЄ був організований, коли ідея запровадження миротворців почала знаходити підтримку, через те що ті, хто підтримують терористів на Донбасі, злякалися що миротворці будуть запроваджені.

"Впевнений в тому, що ми не будемо проводити жодних примусових евакуацій. Треба забезпечити припинення вогню", — сказав Президент.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що вища палата парламенту Нідерландів Сенат 30 травня може ратифікувати Угоду про Асоціацію ЄС з Україною.