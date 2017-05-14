Землетрус в Ірані: 2 людини загинули, 400 травмовані

У північній частині Ірану у суботу, 13 травня, уночі стався землетрус магнітудою 5,7 бала, передає агентство ISNA.

Землетрус неподалік від кордону країни з Туркменістаном зафіксували о 22:31 за місцевим часом.

Згідно з повідомленнями, у результаті землетрусу загинули щонайменше дві людини, близько 225 осіб дістали травми.

Місцева влада повідомила, що в 11 селах у результаті катастрофи порушено газо- та електропостачання. Землетрус відчули жителі трьох міст і 97 сіл, 14 з яких були пошкоджені на 70%.

Для ліквідації наслідків коливань земної поверхні уряд країни задіяв рятувальників, правоохоронні органи військових. На місці катастрофи надає гуманітарну допомогу рух Червоного півмісяця.