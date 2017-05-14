Жертвами кібератаки WannaCry стали 200 тисяч користувачів у 150 країнах

Жертвами масштабної кібератаки, здійсненої у п'ятницю, 12 травня, за допомогою шкідливого програмного забезпечення під назвою WannaCry, стали понад 200 тисяч користувачів щонайменше у 150 державах світу. Про це заявив керівник Європолу Роб Вейнрайт, передає Deutsche Welle.

"Охоплення (кібератакою, - ред.) у світі є безпрецедентним. Згідно з останніми підрахунками, кількість жертв становить понад 200 тисяч у щонайменше 150 країнах. І багато з-поміж цих жертв - бізнес, у тому числі великі корпорації", - зазначив Вейнрайт.

Він додав, що кількість вражених комп'ютерів зростає і може збільшиться у понеділок, коли люди вийдуть на роботу і ввімкнуть свої комютери.

Експерти у галузі IT-технологій застерігають, що подібні кібератаки у майбутньому можуть повторитись.

Нагадаємо, у п'ятницю, 12 травня, вірус-вимагач WannaCry охопив щонайменше 74 країни, у тому числі Росію, Україну і Тайвань. Вірус потрапляє на пристрій через знімні носії або мережу і повністю блокує його. Для відновлення доступу до інформації вимагають оплати криптовалюті.

Жертвами стали, зокрема, мережі таких бізнес-гігантів як німецька залізниця Deutsche Bahn, французький автовиробник Renault, іспанська телекомунікаційна компанія Telefonica, російський "Сбербанк".