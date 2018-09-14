Австралія виділить $10 млн на боротьбу з інфекційними хворобами у Папуа-Новій Гвінеї

Уряд Австралії схвалив рішення про виділення 10 мільйонів доларів на підтримку боротьби з інфекційними хворобами в Папуа-Новій Гвінеї.

Про це повідомляє прес-службf Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії на офіційному сайті.

“Низький рівень імунізації спричинив недавні спалахи захворювань, яким можна запобігти, таких як поліомієліт, кір і коклюш. Допомога Австралії спрямована на підтримку кампанії уряду Папуа-Нової Гвінеї з вакцинації та сприяння збільшенню темпів імунізації, щоб уникнути майбутніх спалахів”, - йдеться у повідомленні.

Нещодавно Уряд ПНГ оголосив про надзвичайну ситуацію на національному рівні у зв’язку із несподіваним спалахом поліомієліту.

Посольство Австралії в Порт-Морсбі тісно співпрацює з урядом країни, Всесвітньою організацією охорони здоров'я та ЮНІСЕФ у питанні моніторингу ситуації і надання допомоги. Спалахи інфекційних захворювань є загрозою безпеці як ПНГ, так і Австралії, вважають в австралійському уряді.