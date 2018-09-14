"Борг Януковича": Україна в суді Лондона виграла у РФ апеляцію

Україна виграла апеляцію в суді Лондона щодо "боргу Януковича" в три мільярди доларів перед Російською Федерацією. Про це у п'ятницю, 14 вересня, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на російські ЗМІ.

"Суд прийняв рішення про проведення нового слухання щодо спору", - йдеться в повідомленні.

Наголошується також, що глава Мінфіну РФ Антон Сілуанов заявив, що Росія звернеться до Верховного суду Англії.

"Нинішнє рішення на деякий час відкладає остаточне рішення з врегулювання спору між Російською Федерацією і Україною. Сподіваємося, що наступна інстанція, вища інстанція, остаточно ухвалить об'єктивне рішення", - додав він.

Нагадаємо, 22 січня Апеляційний суд Англії почав розгляд скарги на рішення суду відносно спору з Росією щодо боргу в 3 млрд дол., які Кабмін екс-президента Віктора Януковича позичив в останні місяці перебування у владі.

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Як повідомлялося, Україна оголосила мораторій на виплату всіх боргів перед РФ, включаючи борг, взятий урядом Азарова у 2013 році в обсязі 3 млрд доларів, а також борги держхолдингу "Укравтодор" і Конструкторського бюро "Південне" перед російськими банками.