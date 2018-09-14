Brexit буде скасований протягом 5 років, - екс-прем’єр Британії Блер

Колишній голова уряду Великої Британії Тоні Блер розраховує, що рішення Великої Британії про вихід з ЄС згодом буде скасоване. Про це він заявив під час дискусії на форумі Yalta European Strategy, повідомляє "ЄП".

Блер наголосив, що він прогнозує "розворот" Brexit протягом 5 років.

"Я зроблю прогноз на 5 років, і побачимо, чи я помилюся", - зазначив він.

"Мій прогноз такий: Європа виживе (після виходу Британії), Європа буде процвітати, а Велика Британія скасує своє рішення про Brexit", - заявив Блер.

Екс-прем’єр пояснив, що зараз прем’єр Мей не має більшості у парламенті, жодна з політичних сил не є лідируючою, і через це ухвалення важливих реформ, які необхідні в разі виходу Британії з Європейського союзу, буде занадто складним.

"Я думаю, якщо у нас (в Британії) і далі будуть такі суперечки в парламенті, ми будемо змушені знову звернутися до народу (щодо перегляду Brexit)", - заявив він.

Раніше міністр з питань Brexit Домінік Рааб заявив, що Велика Британія не платитиме ЄС фінансову компенсацію за вихід із блоку, якщо не буде досягнуто угоди з Брюсселем.