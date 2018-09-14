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Документ з ЄС про надання Україні € 1 млрд допомоги буде підписаний сьогодні, - Порошенко

14 вересня, 2018 - 11:12
Фото: president.gov.ua

Документ про надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу буде підписаний сьогодні.

Про це заявив Президент Петро Порошенко на 15-ій щорічній конференції YES, повідомляє Укрінформ.

“Радий вітати давнього друга України Валдіса Домбровскіса (віце-президента Єврокомісії — ред.). Я дякую, що сьогодні привезений документ, який ми сьогодні підпишемо, документ про надання Україні макрофінансової допомоги в сумі 1 млрд євро, про яку ми домовилися на саміті “Східного партнерства”, - сказав Порошенко.

Водночас він подякував ЄС за рішення продовжити санкції проти більш як 150 фізичних осіб та близько 50 компаній з РФ.

Крім того, за словами Президента, новина про те, що суд Євросоюзу відмовився знімати санкції з російських банків та компаній, Україну "також порадувала".

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