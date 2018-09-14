ДПСУ: Російський прикордонний катер здійснив провокацію в Азовському морі

Українські прикордонники виявили в Азовському морі прикордонний катер Російської Федерації (РФ), який небезпечними маневрами здійснив провокацію щодо української Морської охорони. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Зокрема, російський прикордонний сторожовий катер типу "Мангуст" виявили прикордонники Маріупольського загону морської охорони у районі Довжанської коси.

"Під час опитування російський екіпаж повідомив, що слідує згідно з завданням, однак після цього змінив курс та вирушив у напрямку українського катера. При цьому він здійснював небезпечні маневри і наблизився на декілька метрів до катера Держприкордонслужби", - зазначили в ДПСУ.

Зазначається, що росіянам порекомендували змінити курс, на що вони знову відповіли небезпечним маневром. Після цього російський прикордонний сторожовий катер все ж змінив напрямок руху.

"Такими діями екіпаж прикордонної служби ФСБ Росії порушив вимоги Міжнародних правил попередження зіткнення суден у морі та намагався створити провокаційні дії", - зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, 6 вересня 2018 року Рада національної безпеки та оборони України затвердила заходи для захисту націнтересів у акваторіях Азовського і Чорного морів. Тепер уряд має ухвалити Морську доктрину України та удосконалити нормативно-правову базу захисту націнтересів.

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