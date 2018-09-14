Facebook почав перевіряти правдивість фото і відео за допомогою штучного інтелекту

Соцмережа Facebook почала перевіряти фотографії та відео на правдивість за допомоги штучного інтелекту.

Про це повідомляється в корпоративному блозі Facebook.

За словами представників компанії, раніше фактчекінг виконувався людьми та стосувався тільки текстових повідомлень.

Відтак компанія розробила алгоритм на основі нейромережі та системи оптичного розпізнавання тексту, що здатний виявляти потенційні фейки. Зокрема розпізнавання тексту використовується для аналізу метаданих медіафайлів, що містять інформацію про дату створення файлу, геолокацію, автора тощо. До того ж система братиме до уваги скарги користувачів соцмережі.

Відібраний алгоритмом контент відправлятимуть незалежним партнерам Facebook, що спеціалізуються на фактчекінгу.

Нагадаємо, британські вчені навчили штучний інтелект прогнозувати рак.