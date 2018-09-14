Французький автовиробник Peugeot зняв рекламний ролик в українських Карпатах

Рекламний ролик французького автовиробника Peugeot зняли в українських Карпатах.

Цю інформацію The Village Україна підтвердили у Family Production – київській студії, відповідальній за продакшн відео.

"Це не Скандинавія. І не Чорногорія. […] Це відео Peugeot ми знімали в Карпатах разом з компанією Moonwalk", – розповідають у Family Production.

Зйомки відео відбувалися влтіку. Частково відео зняли поблизу Трускавця, частково у районі озера Синевир. Водоспад у ролику – Шипіт біля підніжжя гори Гемби, – додає у коментарі The Village Україна продюсерка студії Анастасія Буковська.

Оператором відео став фахівець Ніколас Каракатсаніс, який працював над фільмом «Я, Тоня» з Марґо Роббі у головній ролі, – коментує Буковська.

Family Production – київська студія, яка працює, зокрема, у сфері рекламного продакшну. Команда має досвід співпраці з брендами Schweppes, Vodafone, Samsung i Toyota.