Краєзнавчий музей у Луцьку отримав у дар раритетний рояль

Історія цього роялю цікава не лише тим, що він виготовлений на початку 20 століття, у 1909 – 1910 роках, у Відні фірмою, яка була постачальником двору кайзера в Австро-Угорщині. Цікава історія родини, яка безкорисливо передала його Волинському краєзнавчому музею.

Австрійське піаніно Gebrüder Stingl та фірмовий стілець до нього придбав інженер залізниці Костянтин Боровський для дочки Ольги. Напис на інструменті засвідчує, що він був придбаний в “Депо музичних інструментів” чеха Генріха Іїнджишека в Києві на Хрещатику. На той час родина проживала у Києві. На жаль, молода панянка померла від застуди.

В 60-х роках ХХ століття донька Костянтина Боровського Ганна придбала будинок в Луцьку, куди й переїхала, піаніно також примандрувало на Волинь. Нащадки Боровських – Сергушко Ірина Сергіївна, Олександр Григорович, Ольга Миколаївна – зберегли раритетний інструмент в родині до сьогодні, він у доброму стані.

Виконувач обов’язків директора Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк повідомив, що родині Сергушків за їхній дар буде вручено безстроковий сертифікат на безкоштовне відвідування музейних закладів Волині. Рояль займе своє місце в експозиції «Культура Волині на початку 20 століття». Особлива вдячність і за фірмовий стільчик до рояля, котрий, можливо, передадуть у меморіальний музей Лесі Українки в Колодяжному. Бо там є рояль, на якому грала ще Леся Українка, а фірмового стільчика до нього нема, те, що є досить незручно виконавцям.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк