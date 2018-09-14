Львів'янин Коростильов став чемпіоном світу у швидкісній стрільбі

У заключний день чемпіонату і юніорської першості світу зі стрілецьких видів спорту в Чанвоні (Республіка Корея) медальна скарбничка збірної України поповнилася двома нагородами.

Львів'янин Павло Коростильов став чемпіоном світу у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів, повідомляє Укрінформ.

Коростильов виграв "золото", набравши 581 очко з 600 можливих. Другий результат показав Гурпріт Сінгх з Індії (579), замкнув призову трійку Кім з Республіки Корея (579).

Павло Коростильов, Володимир Пастернак і Олександр Петрів також у цій вправі завоювали командну "бронзу".

У загальнокомандному заліку збірна України посідає 9-е місце, маючи в активі три золоті, чотири срібні та п'ять бронзових нагород. Лідирує збірна Китаю (19, 14, 8), другий йде команда Республіки Корея (11, 14, 11).

Чемпіонат світу з кульової та стендової стрільби завершиться 14 вересня фіналом в чоловічому скиті.