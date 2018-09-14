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Манафорт може укласти угоду зі слідством, - ЗМІ

14 вересня, 2018 - 09:10
Фото: Reuters

Колишній глава передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт попередньо погодився на операцію з спецпрокурором Робертом Мюллером, який веде розслідування можливих зв'язків команди Трампа з Москвою.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

За даними телеканалу, про операцію може бути оголошено цієї п'ятниці в суді. Проте залишається невідомим, чи погодився Манафорт співпрацювати з командою Мюллера або ж угода передбачає лише визнання провини.

"Манфорт і його адвокати більше чотирьох годин у четвер спілкувалися з прокурорами з команди Мюллера. Чорний позашляховик з командою адвокатів Манафорта був помічений в четвер вранці на під'їзді до чорного входу будівлі, де базується команда Мюллера", - зазначає телеканал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Манафорт може визнати свою провину для уникнення ще одного розслідування.

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