Манафорт визнав провину в змові проти США

Колишній глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт погодився визнати провину в звинуваченнях у змові проти країни та змові з метою перешкоджання правосуддю, пред'явлених йому спеціальним прокурором Робертом Мюллером. Про це пише Bloomberg, посилаючись на документи, що надійшли в суд, передає "РБК-Україна".

Агентство Reuters зазначає, що у цих документах йдеться лише про два епізоди злочину, раніше їх було сім.

Це другий судовий процес над Манафортом, він проходить у Вашингтоні. У серпні суд у Вірджинії визнав його винним в податкових і фінансових махінаціях.

Як повідомлялося раніше, Манафорт попередньо погодився на операцію з спецпрокурором Робертом Мюллером, який веде розслідування можливих зв'язків команди Трампа з Москвою.

Раніше повідомлялося, що Манафорт може визнати свою провину для уникнення ще одного розслідування.