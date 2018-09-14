Меркель: ЄС рішуче налаштований зберігати санкції проти РФ

Європейський Союз рішуче налаштований продовжувати санкції проти Російської Федерації, доки Москва не продемонструє прогрес у втіленні Мінських домовленостей.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у п'ятницю, 14 вересня, у литовському Вільнюсі, пише AFP.

"Доки Мінські домовленості не будуть реалізовані або не буде досягнуто прогресу на цьому шляху, ми не знімемо санкцій із Росії", - заявила Меркель.

Керівник німецького уряду додала, що "мир та відновлення територіальної цілісності України залишаються важливими темами для всіх нас тут".

Нагадаємо, 13 вересня Європейський Союз офіційно продовжив заборону на видачу віз і замороження активів проти 155 осіб та 44 суб'єктів Російської Федерації.