На адмінмежі з окупованим Кримом завтра відновлять роботу пункти пропуску

Контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» на адмінмежі з Кримом, які тимчасово не працювали через небезпечну екологічну ситуацію, що склалася на заводі "Титан", відновлять свою роботу уже 15 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Завтра, 15 вересня 2018 року, контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» відновлять свою роботу. Операції щодо здійснення пропуску осіб та транспорту через адмінмежу прикордонники Херсонського загону розпочнуть о 10.00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Державна прикордонна служба продовжить відстежувати ситуацію.

"У разі погіршення ситуації і виникнення загрози життю та здоров’ю мирного населення може знову бути прийняте окреме рішення про припинення здійснення пропуску громадян через КПВВ", - пояснюють прикордонники.

Нагадаємо,на Херсонщині 40 прикордонників отруїлися через викиди.