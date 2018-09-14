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На адмінмежі з окупованим Кримом завтра відновлять роботу пункти пропуску

14 вересня, 2018 - 17:21
Фото: Facebook Vladislav Manger

Контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» на адмінмежі з Кримом, які тимчасово не працювали через небезпечну екологічну ситуацію, що склалася на заводі "Титан", відновлять свою роботу уже 15 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Завтра, 15 вересня 2018 року, контрольні пункти в’їзду-виїзду «Каланчак» та «Чаплинка» відновлять свою роботу. Операції щодо здійснення пропуску осіб та транспорту через адмінмежу прикордонники Херсонського загону розпочнуть о 10.00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Державна прикордонна служба продовжить відстежувати ситуацію.

"У разі погіршення ситуації і виникнення загрози життю та здоров’ю мирного населення може знову бути прийняте окреме рішення про припинення здійснення пропуску громадян через КПВВ", - пояснюють прикордонники.

Нагадаємо,на Херсонщині 40 прикордонників отруїлися через викиди.

Джерело: День

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