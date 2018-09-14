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Нацбанк: €1 млрд допомоги від ЄС спрямують у золотовалютні резерви

14 вересня, 2018 - 17:40
Фото з відкритих джерел

Макрофінансова допомога Європейського Союзу у сумі 1 млрд євро, яка надійде в Україну двома траншами, буде спрямована у міжнародні резерви. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національного банку України.

"Четверта програма макрофінансової допомоги ЄС передбачає виділення Україні 1 млрд євро. Ця сума буде розподілена на два транші по 500 млн євро кожний, обидва будуть спрямовані у міжнародні резерви України", — зазначили у прес-службі регулятора.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав з представниками Євросоюзу угоду про надання фінансової допомоги Україні на 1 млрд євро. Україна отримає перший транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу у сумі 500 млн євро восени, а другий транш на таку ж суму навесні 2019 року.

 

Джерело: День

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