Німеччина закликала РФ вплинути на Асада і не допустити застосування хімзброї

У ФРН очікують, що Російська Федерація використає свій вплив на режим президента Башара Асада і не допустить нової масштабної гуманітарної трагедії в сирійській провінції Ідліб. Про це йшла мова на переговорах керівників зовнішньополітичних відомств ФРН і РФ у п'ятницю, 14 вересня, у Берліні, повідомляє "Укрінформ".

"Росія має можливість вплинути на режим. Ми хотіли б, щоб можливе застосування хімічної зброї було попереджено", - сказав німецький міністр Гайко Маас на спільній прес-конференції.

Він назвав ситуацію в Ідлібі, де мешкає 2 млн осіб, особливо чутливою. Масштабна військова атака там призведе до численних жертв серед цивільного населення. "Не можна, щоб справа дійшла до великого наступу", - наголосив Маас.

В той же час, за словами міністра закордонних справ РФ, завдання полягає в тому, щоб "безкомпромісно продовжувати боротьбу з терористами" і розмежувати помірну опозицію від "Джабхат Ан-Нусри". При цьому Сергій Лавров стверджував, що Росія "завжди керується нормами міжнародного гуманітарного права при проведенні операцій в Сирії".

Він також повідомив, що сирійське питання обговорюватиметься на зустрічі президента РФ Володимира Путіна і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана 17 вересня в Сочі, до неї зараз йде "предметна підготовка".

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11 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що ситуація в Сирії знову стає критичною - режим Башара Асада разом з союзниками Російською Федерацією та Іраном готує великий наступ на північно-західний регіон Ідліб.