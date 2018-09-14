Омеляна відпустили на поруки

Солом’янський районний суд Києва застосував до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Про це повідомила слідча суддя Ганна Сергієнко.

Про це повідомляє УНН.

“У задоволенні клопотання відмовити. Обрати запобіжний захід Омеляну у вигляді особистої поруки”, — оголосила суддя резулятивну частину рішення.

Суддя зобов’язала поручителів: міністра молоді та спорту Ігора Жданова та народного депутата Федора Бендюженка забезпечити виконання підозрюваним прибуття до детектива НАБУ за першою вимогою, повідомляти детективів про зміну місця проживання, утриматися від спілкування зі свідками.

Також Омелян має здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Крім того, суддя заявила, що ухвала суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що САП проситиме 5 мільйонів застави для Омеляна.