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Південна та Північна Кореї урочисто відкрили пункт зв’язку між країнами

14 вересня, 2018 - 14:45
Фото: atimes.com

Урочиста церемонія відкриття пункту зв’язку між Південною Кореєю і КНДР в прикордонному місті Кесон відбулася в п’ятницю.

Про це пише Asia Times.

За його відомостями, в ній взяли участь близько 100 чоловік з обох сторін. Південнокорейську делегацію очолював міністр об’єднання Чо Мін Ге, а КНДР — голова Комітету з мирного об’єднання батьківщини Лі Сон Гвон.

Відзначається, що в офісі працюватимуть приблизно по 20 чиновників від кожної країни, які зможуть підтримувати зв’язок на постійній основі. Початок функціонування подібного пункту, на думку експертів, є першим кроком до відкриття посольств двох Корей в Сеулі і Пхеньяні відповідно.

 

Джерело: День

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