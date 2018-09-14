Політв'язня Балуха побили в СІЗО і погрожують позбутися, – Чийгоз

Українського активіста Володимира Балуха в сімферопольському СІЗО "вивели з камери, сильно побили і погрожують позбутися". Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає "Крим.Реалії".

Видання з'ясовує подробиці того, що відбувається.

Нагадаємо, 10 вересня так званий "Верховний суд" окупованого Криму відхилив апеляцію захисту українця Володимира Балуха на відмову в умовно-достроковому звільненні.

Раніше уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров'я Володимира Балуха.