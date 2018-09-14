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Порошенко: Кабмін підтримав підвищення зарплат військовим на 30%

14 вересня, 2018 - 21:42
Фото АПУ

Кабінет міністрів заклав у проект держбюджету-2019 підвищення зарплат військовослужбовцям на 30%. Про це президент Петро Порошенко написав на своїй сторінці у Twitter.

"Підвищенню грошового забезпечення українського воїна бути! Озвучена мною та підтримана РНБО ініціатива щодо збільшення виплат солдатам відображена в Бюджеті-2019, презентованому сьогодні Кабміном", - зазначив він.

Водночас Порошенко нагадав, що з наступного року зарплату військових планується збільшити "щонайменше на 30 відсотків".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів заклав 209,5 млрд грн на обороноздатність у проект закону про Державний бюджет України на 2019 рік, який був презентований у п'ятницю, 14 вересня. Гройсман нагадав про ініціативу щодо підвищення заробітної плати військовослужбовцям, аби вони отримували не менше 10 тис. грн вже у наступному році.

Президент Петро Порошенко 6 вересня на засіданні РНБО доручив закласти у бюджеті на наступний рік підвищення грошового забезпечення українських військових на 30%.

 

Джерело: День

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