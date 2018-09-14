Програма допомоги від ЄС передбачає 18 умов, - Порошенко

Нова програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу Україні в розмірі одного млрд євро передбачає 18 умов, шість з яких необхідно виконати для першого траншу і 12 — для другого.

Про це розповів Президент Петро Порошенко після церемонії підписання відповідної Кредитної угоди та Меморандуму про взаєморозуміння, повідомляє Укрінформ.

“Дійсно, (програма — ред.) пов’язана з 18 реформами, з 18 умовами, шість із яких потрібні для виконання першого траншу і більшість із яких ми вже виконали. Я сподіваюся, що найближчим часом перший транш надійде. Другий транш пов’язаний з 12 умовами”, - зазначив він.

У свою чергу, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що макрофінансова допомога ЄС спрямована на вирішення вразливих економічних питань, а також на підтримку економічної стабілізації й росту України.

За його словами, ця програма посилить упевненість іноземних інвесторів.

Водночас Домбровскіс зауважив, що надання коштів ЄС також залежить від паралельного належного впровадження програми МВФ.

Нагадаємо, Україна отримає від ЄС € 1 млрд макрофінансової допомоги.