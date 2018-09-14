Родичі репресованих та зниклих кримських татар поскаржилися на РФ в ОБСЄ

Родичі репресованих або зниклих у Криму кримських татар Аліє Дегерменджи і Умер Ібрагімов виступили на щорічній нараді ОБСЄ з огляду виконання зобов’язань держав-учасниць у людському вимірі у Варшаві. Про це повідомляє "Укрінформ".

"Проти мого чоловіка і сина порушили у Криму кримінальні справи і звинуватили у повністю брехливих, брудних і сфабрикованих справах. Насправді, мій чоловік і син переслідуються лише за іншу точку зору, свій патріотизм, совість і почуття власної гідності. Вони страждають лише за те, що не пішли на співпрацю", - заявила під час виступу Аліє Дегерменджи.

Вона нагадала, що торік її чоловік був на цьому засідання ОБСЄ у Варшаві, аби звернути увагу на справу сина, затриманого російською владою.

"Він знав, що ризикує, але не злякався і приїхав. Через рік він також опинився у застінках",- констатувала вона.

Аліє Дегерменджи підкреслила, що її сім'я і всі політв'язні у Криму розраховують на підтримку учасників ОБСЄ.

Умер Ібрагімов нагадав, що його син Ервін, який є депутатом Курултаю і членом Всесвітнього конгресу кримських татар, був викрадений у ніч з 24 на 25 травня 2016 року в Бахчисараї людьми у формі російської поліції і відтоді про нього немає жодної інформації від офіційних органів РФ. Він додав, що факт викрадення зафіксовано камерою спостереження на розташованому неподалік магазині.

"У мене є всі підстави припускати, що викрадення Ервіна було заздалегідь сплановано і здійснено державними органами РФ",- констатував Ібрагімов, додаючи, що раніше Ервін отримував погрози з ФСБ, за ним велося спостереження, а за недовго до викрадення було скоєно невдалу спробу його викрадення.

"З 2014 року проводиться політика репресій кримських татар. В 2014 році мінімум 16 людей, з них 11 кримських татар, було викрадено органами РФ і їх не віднайдено й донині. Я переконаний, що мій син був викрадений органами РФ за активну громадянську позицію і відстоювання прав кримських татар",- наголосив Ібрагімов.

Він звернувся до учасників ОБСЄ допомогти у пошуку Ервіна Ібрагімова та усіх, чиє місце перебування не встановлено й досі.

Читайте також - Маяк для зниклих безвісти