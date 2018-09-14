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РПЦ терміново скликає Синод через Томос

14 вересня, 2018 - 09:40
Фото: Reuters

Основною його темою, під проводом московського патріарха Кирила (Гундяєва), стане питання ймовірного надання автокефалії православної церкви в Україні.

Про це повідомляє сайт РПЦ.

"Російська православна церква оголосила про проведення позачергового засідання Священного синоду РПЦ під головуванням патріарха Московського і всієї Русі Кирила (Гундяєва), яке відбудеться в Москві у п'ятницю, 14 вересня", - йдеться в повідомленні.

Термінове позачергове засідання Синоду має пройти у Даниловому ставропігійному чоловічому монастирі. Основною темою проведеного засідання буде розгляд питання про можливе надання Константинопольським патріархатом автокефалії православній церкві в Україні.

Нагадаємо, раніше Вашингтон заявив, що підтримує надання Томосу про автокефалію УПЦ.

 

 

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