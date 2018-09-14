СБУ посилить захист інформбезпеки в енергетиці

Служба безпеки України посилює захист інформаційної безпеки на підприємства енергетичної галузі України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Для розбудови ефективної системи кібербезпеки держави СБУ підписала Меморандум з національною енергетичною компанією "Укренерго" та приватним акціонерним товариством "Укргідроенерго", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, документ має забезпечити обмін інформацією з СБУ щодо кібернетичних загроз з використанням платформи MISP-UA зі стратегічно важливими підприємствами енергетичної галузі України. Обмін матеріалами, зокрема технологічною інформацією про реалізовані та потенційні кіберзагрози відбуватиметься в режимі реального часу. Така міжвідомча взаємодія сприятиме ефективному реагуванню з боку української спецслужби на кібернетичні атаки, насамперед високого ступеня складності.

"Будь-який представник великого, середнього та навіть малого бізнесу може звернутися до центру за консультаціями та допомогою", — наголосив голова СБУ Василь Грицак на відкритті ситуативного центру.

Як повідомлялся раніше, у травні Федеральне бюро розслідувань США випустило рекомендації для користувачів, чиї комп’ютерні системи виявилися під ударом хакерів пов’язаного з Росією кіберзлочинного угруповання Fancy Bear.