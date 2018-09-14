Сепаратизм у світовому православ'ї: МЗС відповіло на рішення РПЦ не згадувати Варфоломія у богослужінні

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували повідомлення щодо відмови московського патріарха згадувати предстоятеля Константинопольської церкви патріарха Варфоломія під час богослужінням.

Так, сьогодні, 14 вересня, глава синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон заявив про те, що Синод РПЦ вирішив припинити участь церкви у роботі структур під головуванням Константинопольського патріархату, й у храмах Московського патріархату припиняють молитовне поминання патріарха Константинопольського Варфоломія за Божественною літургією.

"Начебто, у РПЦ припиняють згадувати Всесвятійшого Варфоломія за богослужінням. Схоже, що у світовому православ’ї з’явилися справжні сепаратисти", — йдеться у повідомленні глави МЗС України Павла Клімкіна в Twitter.

Начебто, у РПЦ припиняють згадувати Всесвятійшого Варфоломія за богослужінням. Схоже, що у світовому православ’ї з’явилися справжні сепаратисти — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 14, 2018

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Зазначимо, що перед тим впливовий архієпископ Константинопольського патріархату Іов Геча, коментуючи твердження Московського патріархату, що автокефалію може просити лише канонічна частина якоїсь Церкви, а все інше - то "легалізація розколу", наголосив, що абсолютно всі сучасні автокефалії були проголошені Вселенським патріархатом.

"Якщо вивчати історію православної церкви по текстах і документах, а не по створених міфах і фальшивій історіографії, видно, що абсолютно всі сучасні автокефалії були проголошені Вселенським патріархатом", - зазначив архієпископ.

Як повідомлялося раніше, Вселенський Патріарх Варфоломій І призначив до Києва двох Екзархів в рамках підготовки до надання автокефалії Українській Церкві.

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