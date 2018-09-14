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Сербія хоче гарантій членства в ЄС у разі досягнення угоди з Косовом

14 вересня, 2018 - 16:29
Фото: Reuters

Сербія хоче отримати чіткі гарантії від Європейського Союзу щодо членства у блоці 2025 року в разі досягнення угоди з Косовом.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, передає Reuters.

"Якщо ми досягнемо угоди з Приштиною, Сербії будуть необхідні чіткі гарантії, що вона стане країною-членом ЄС в 2025 році", - сказав він.

За словами Вучича, для досягнення угоди між Белградом і Приштиною може знадобитися близько 10 років через різні погляди на певні питання.

Минулою п'ятниці у Брюсселі лідери Сербії та Косова раптово скасували зустріч, яка мала відбутися у форматі тет-а-тет. Очікується, що зустріч відбудеться пізніше цього місяця.

Впродовж останніх років переговори між Белградом та Приштиною за посередництва ЄС значно активізувалися, проте компромісу ще не знайдено.

Сербія офіційно не визнає проголошеної в 2008 році незалежності Косова. Обидві країни прагнуть стати членами ЄС, але для цього вони мають вирішити територіальні спори.

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