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Швейцарія допомогла Нідерландам у затриманні російських шпигунів

14 вересня, 2018 - 19:07
Фото Reuters

Швейцарське розвідувальне агентство (NDB) підтвердило, що допомагало у затриманні двох російських шпигунів, які мали намір отримати дані з хімічної лабораторії. Про це пише Reuters.

"Швейцарська влада знає про розслідування щодо російських шпигунів, виявлених у Гаазі та висланих звідти. NDB брала активну участь у цій операції разом з голландськими та британськими партнерами. Таким чином, NDB сприяє запобіганню незаконної діяльності, спрямованої проти критичної швейцарської інфраструктури", - заявили в агентстві.

Затримані росіяни мали намір отримати дані з хімічної лабораторії в швейцарському Шпіці, яка розслідує хімічні атаки в Сирії і Британії. Зазначається, що росіяни мали з собою хакерське обладнання.

Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що лабораторія у Шпіці, яка брала участь, зокрема, в аналізі речовини, за допомогою якого в березні у Великій Британії був отруєний колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, стала мішенню російських хакерів.

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Відомство з охорони конституції уточнювало, що за атаками, імовірно, стоїть російська спецслужба.

Джерело: Європейська правда

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